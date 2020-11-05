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حاسس إني مولود النهاردة.. السيسي يحقق أمنية مواطن ببناء سقف لمنزله (فيديو)

11:37 م الخميس 05 نوفمبر 2020
حاسس إني مولود النهاردة.. السيسي يحقق أمنية مواطن ببناء سقف لمنزله (فيديو)

الرئيس السيسي يحقق أمنية مواطن ببناء سقف لمنزله

كتب يوسف عفيفي:

عرضت قناة "اكسترا نيوز"، اليوم، فيديو، لاستجابة للرئيس عبدالفتاح السيسي لطلب أحد المواطنين، ويُدعى عبدالرحمن، ببناء سقف لمنزله.

وجاء في تقرير القناة، أن المواطن فور علمه بزيارة الرئيس السيسي لمسجد مصر الإسلامي، ذهب للمسجد والتقط صورة معه وتحدث إليه مناشدا مساعدته في بناء سقف لغرفة واحدة، فأكد له الرئيس أنه سيقوم ببناء سقف لمنزله بالكامل.

وقال عبدالرحمن، إن أسرته تعرضت لأخطار السيول والأمطار بسبب عدم وجود سقف، والفئران والقطط كانت تجالس أبناءه.

وأضاف المواطن: "فور علمي بوجود الرئيس في زيارة رسمية ذهبت له وتحدثت له، وأخذ بياناتي ثم وجدت مكتب الرئيس يتصل بي ويوجه بإنشاء سقف للمنزل، وبناء حوائط".

وتابع: حاسس إني مولود النهاردة، وشكراً للرئيس ولم أتوقع أنه خلال يوم يتصل بي مكتب الرئيس ويخبرني باستجابة الرئيس لمطلبي".

وعرض تقرير القناة لقطات من مواد بناء السقف الخاص بمنزل عبدالرحمن، وهتافات جيرانه وأبنائه باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بناء سقف لمنزل السيسي مسجد مصر الإسلامي

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