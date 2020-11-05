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لمدة 6 أشهر.. الجيزة: غلق كلي لطريق الواحات في اتجاه 6 أكتوبر بطريق الفيوم

11:21 م الخميس 05 نوفمبر 2020
لمدة 6 أشهر.. الجيزة: غلق كلي لطريق الواحات في اتجاه 6 أكتوبر بطريق الفيوم

طريق الواحات

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي لطريق الواحات في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم في المنطقة المواجهة لحي الأشجار، وذلك ابتداء من الساعة 8 صباح غد الجمعة الموافق 6/11/2020 لمدة (6) أشهر.

وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الواحات دائرة جهاز مدينة 6 أكتوبر والتي تستهدف تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية.

طريق الواحات الجيزة غلق كلي لطريق الواحات مدينة 6 أكتوبر طريق الفيوم

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