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ضبط مشغولات فضية وهواتف ومخدرات مع 3 ركاب بالمطار

11:21 م الخميس 05 نوفمبر 2020
ضبط مشغولات فضية وهواتف ومخدرات مع 3 ركاب بالمطار

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، 3 محاولات تهريب مشغولات فضية وهواتف محمولة وأقراص مخدرة مع 3 ركاب أثناء وصولهم من دبي وباريس وروما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم .

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه محمود سعيد جوهر رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب، وكلف سامح أمين الجبار مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول، عبدالرحمن سيد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط ما يقارب 10 كيلو جرام من المشغولات الفضية والمذهبة مخبأة داخل أحذية و"كاتيل" في حقائبه.

وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، استوقف أحمد عاطف عبد الحميد رئيس قسم الجمارك، راكب يحمل جنسية أوربية من أصل عربي، وتم تفتيش حقائب الراكب، وضبط ١٤ هاتفا ماركة iPhone مخبأة بين طيات الملابس في الحقائب.

وفي الثالثة على الطائرة الإيطالية القادمة من روما، اشتبه محمود جوهر مأمور الجمارك في راكب فرنسي، وبتفتيش حقائبه تم ضبط ٤٤٠ قرص من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات.

وأمر هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك بتحرير محاضر للركاب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال راكب المخدرات إلى النيابة .

مطار القاهرة الدولي مخدرات هواتف مشغولات فضية

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