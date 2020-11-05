وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث سبل التعاون مع نائب وزير الاقتصاد الروماني

كتب - أحمد مسعد :

استقبل المهندس محمد احمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس إيوليان كريستيان سيمو نائب وزير الاقتصاد والطاقة وبيئة الأعمال الرومانى لشئون الإنتاج الحربى، على رأس وفد يضم 14 شركة تعمل بقطاعات ( الأثاث، الجرارات، تكنولوجيا المعلومات، المحركات الكهربائية، الإنتاج الحربي والمدني) لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بحضور الدكتور ميهاي ستيفان ستوبارو سفير جمهورية رومانيا بالقاهرة ، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

فى بداية اللقاء تم الترحيب بأعضاء الوفد، واستعرض وزير الإنتاج الحربي، الإمكانيات التكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتم مناقشة مستجدات التعاون المشترك بين شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وشركة UMEB " الرومانية في مجال تصنيع المحركات الكهربائية من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع وإنشاء خط إنتاج للمحركات الكهربائية بالشركة، وخلال اللقاء ايضا تمت الإشارة إلى زيارة ممثلي وزارة الإنتاج الحربي لعدد من الشركات الرومانية ومعهد بحوث تصميم وتطوير المعدات الزراعية حيث تم الإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية بهذه الشركات.

وأكد الجانبان ضرورة وضع آليات لتعظيم الاستفادة من هذه الزيارة وتفعيل تعاون ثنائي يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، حيث تم تحديد أولويات التعاون بين الطرفين من خلال إقامة شراكات تهدف إلى نقل تكنولوجيات تصنيع المعدات الرومانية لشركات الإنتاج الحربي لتثمرعن تصنيع منتج ذو جودة عالية وبسعر منافس يمكن تسويقه بالسوق الأوروبية إلى جانب التسويق بالأسواق الأفريقية والتي تعتبر أسواقاً واعدة لجميع المنتجات المخطط المشاركة في تصنيعها بمصر، كما تمت الإشارة إلى إمكانية التعاون في مجالات تصنيع ( الجرارات الزراعية وملحقاتها وأنظمة ومعدات الرى الحديث – معدات فرم المخلفات الزراعية الرطبة والصلبة – محطات معالجة مياه الصرف الصحى– تصنيع المبادلات الحرارية والغلايات والسخانات الشمسية) وكذلك التعاون فى عدد من المجالات العسكرية .

من جانبه أعرب المهندس إيوليان كريستيان سيمو نائب وزير الاقتصاد والطاقة وبيئة الأعمال الرومانى لشئون الإنتاج الحربي، تطلعه إلى تفعيل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات، وأبدى سعادته بعقد هذا اللقاء وأكد على اهتمام الجانب الروماني بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب المصري. وأوضح أنه سيقوم بتشجيع الشركات الرومانية للاستثمار في مصر في مختلف المجالات، خاصةً في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار الجديد، والتي ساهمت في تعزيز الاقتصاد المصري.

وأعرب عن رغبته فى قيام الشركات المصرية بالاستثمار في رومانيا، خاصة أن الاقتصاد الروماني يشهد تطوراً سريعاً، نظراً للتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتطوير الصناعة برومانيا اعتماداً على التكنولوجيا الأوروبية المتقدمة، وأنه يدعو شركات ووحدات الإنتاج الحربى لزيارة الشركات الرومانية للاطلاع على ما وصلت اليه من تقدم فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتأمينها والمعدات الزراعية ومعدات حماية البيئة إلى جانب تصنيع العدادات الذكية وتبادل الوفود في مجال التدريب.

وأعرب سفير دولة رومانيا بالقاهرة، عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتى تمتد إلى بدايات القرن الماضى، وأنه سيتم الاحتفال هذا العام بمرور (113) عاماً على بدء التعاون بين الدولتين.

وفي نهاية اللقاء، صرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربى محمد عيد بكر بأنه تمت زيارة للوفد المرافق لمصنعى ( 81، 300 ) للإطلاع على الامكانيات التكنولوجية وتحديد كيفية تنفيذ أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين، كما تم عمل جلسات مناقشة فنية بين المتخصصين من الجانبين لوضع آليات تنفيذ التعاون فى المجالات الفنية المختلفة .