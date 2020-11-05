هاني شاكر يشعل مسرح النافورة في مهرجان الموسيقى العربية ـ صور

تصوير : محمود عبدالناصر

أشعل النجم هاني شاكر، حفل اليوم من مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدم عددا من أغاني الزمن الجميل للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

بدأ أمير الغناء العربى حفله بأغنية «بلدي يا بلدي»، وسط تصفيق حاد من قبل الجمهور، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وكان عازف الجيتار الفنان الأردني وحيد ممدوح، قد افتتح الفقرة الأولى من الحفل، والذي صعد للمسرح على موسيقى "ليه تشغل بالك"، وبعدها عزف أغاني "لو على قلبك، وفاكرة، وأخر أيام الصيفية".

كانت المطربة سوما، أحيت الفاصل الأول من الحفل، وقدمت عددا من أغانيها وبعض أغاني الزمن الجميل منها: «يا تمر حنة، وفي ظروف أحسن من كدة، واما براوة، ولوحدك حبيبي، وسيدي يا سيدي»، كما أشعلت مسرح الحفل بأغنيتها «أجدع صحاب»، واختتمت الحفل على أنغام «نسم علينا الهوى».

كانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، افتتحت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 1 نوفمبر ويقام حتى 10 من الشهر نفسه، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة «النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية» وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظاً على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يميناً ويساراً وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.