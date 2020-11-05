"جنوب الدلتا" للكهرباء تعلن جاهزيتها لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2020

كتب - محمد صلاح:

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه تم تشكيل لجنة إدارة الأزمات بديوان عام الشركة برئاسة رئيس قطاعات الشبكات والتحكم وذلك للمتابعة الفورية وتأمين كل من لجان الاقتراع في المحافظات نطاق الشركة ( اللجان الفرعية - لجان الفرز ).

وأوضحت الشركة فى بيان لها، الخميس، أنه تم الدفع بماكينات الطوارئ التامين لجان الفرز حتى إعلان النتيجة وتم عمل الصيانة اللازمة لمصادر تغذية كافة اللجان وتم تأمين اللجان الفرعية بماكينات طوارئ قدرة ( 5 ) حصان .

كما تم إنشاء منطقة تمركز للمعدات والمهمات بكل محافظة نطاق الشركة لتكون علی استعداد تام للقيام بأي مهمة طارئة، وكذلك تشكيل لجان أزمات بكل قطاع بكسل قطاع برئاسة رئيس القطاع للمتابعة من الساعة السابعة صباحا وحتى انتهاء الانتخابات والفرز

كما تم التنسيق مع المحافظين والسكرتير العام ورؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية وذلك لتأمين الكهرباء للمقرات والطرق المؤدية إليها والتنسيق مع التلفزيون لتأمين البث بماكينات الطوارئ وذلك بماكينات كاتمة للصوت وتم التنسيق بوجود مندوب من كل قطاع بديوان عام المحافظة بلجان الأزمات وذلك حتى الانتهاء من التصويت والفرز وإعلان النتيجة .



وأوضحت أنه تم تجهيز ورادى بکل فرع على مستوى الشركة لمتابعة كافة اللجان الفرعية وتحديد فني بكل لجنة على مستوى نطاق الشركة التأمين تغذيتها الكهربائية، علما يأن الشركة لا تألو جهد في تحقيق مستهدف الدولة، وذلك في استكمال الحق الدستوری لانتخابات مجلس النواب ۲۰۲۰.