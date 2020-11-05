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انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بلقاء قرينة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

08:37 م الخميس 05 نوفمبر 2020
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كتب - يوسف عفيفي:

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بلقاء قرينة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال زيارتها لمصر.

وقالت قرينة الرئيس السيسي، على صفحتها الرسمية بـ" فيسبوك"، الخميس:" سعدت اليوم بلقاء السيدة دينيس تشيسيكيدي، قرينة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال زيارتها لمصر، ضمن وفد رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار تدعيم علاقات الصداقة والروابط الأخوية بين البلدين".

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، وفداً كونغولياً رفيع المستوى برئاسة فورتنا بيسليلي، المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المبعوث الكونغولي نقل رسالة من الرئيس الكونغولي "تشيسيكيدي"، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية، والمساندة الحثيثة لها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وكذلك الاشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والتطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لاسيما في إطار المجالات التنموية.

انتصار السيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس جمهورية الكونغو السيسي

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