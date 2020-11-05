بالأسماء.. الأوقاف تعلن مواعيد اختبارات الشفوي لـ "خطباء المكافأة" للعمل بالمناطق النائية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي لخطباء المكافأة على بند التحسين المتقدمين للعمل أئمة بالمناطق النائية والمناطق الحدودية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الاختبارات الشفوية تبدأ يوم الأحد الـ 15 من نوفمبر الجاري في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا بمكتب رئيس قطاع المديريات بالديوان العام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واصطحاب بطاقة الرقم القومي، طبقا للبيانات التالية:

يوم الأحد الموافق 15 / 11 / 2020م :

1

محمد عبد الفتاح محمد السيد

الإسماعيلية

2

محمد أحمد حسن مصطفى

أسوان

3

موسى ربيع موسى بشير

أسوان

4

حمدي حسانين عبد العزيز عبد الجيد

المنيا

5

عبد القادر مهني عبد القادر عبد الحافظ

المنيا

6

عمر محمد عبد الرسول عبد الوهاب

المنيا

7

مهران محمد عبد النعيم امين

المنيا

8

أيمن محمد شعبان عطية

المنيا

9

رزق يوسف عبد الرحيم علي

المنيا

10

علاء حسن محمد حسن

المنيا

11

محمد ربيع عبد الله أحمد

المنيا

12

صابر حلمي مصطفى سيد

المنيا

13

عبد الله محمد شعبان محمود

الفيوم

14

محمد سيد علي خليفه

الفيوم

15

عبد الله فيصل عبد السلام نصر

الفيوم

16

أحمد عبد الظاهر عواد طنطاوي

الفيوم

17

محمود حسن علي عبد المقصود

الفيوم

18

محمود سعد محمد جوده

الفيوم

19

مصطفى محمود محمد بليدى

الفيوم

20

محمود محمد الصادق عطية

شمال سيناء

21

عبد الله عاطف محمد عبد الله

السويس

22

محمد طلعت مختار العطوي

دمياط

23

عمرو عبد اللطيف ابراهيم محمد ماضي

دمياط

24

محمد حسني محمود الفار

دمياط

25

عبد اللطيف محمد عبد اللطيف أحمد

سوهاج

26

طه حسين ابو العلا عجمي

سوهاج

27

عبد الله سيد عبد اللطيف عبد الله

سوهاج

28

الحسين خلف ابو الحمد سعيد

سوهاج

29

أحمد ابراهيم عبد المجيد سالمان

سوهاج

30

السيد محمد عبد الحميد أحمد

سوهاج

31

على عمران على أعمر

سوهاج

32

محمد صلاح الدين محمد الراوي

سوهاج

33

إسلام هشام شعبان شعبان

القليوبية

34

أحمد عبد العليم السيد عبد المعطى إسماعيل

القليوبية

35

فرج سعيد فرج عبد العزيز

القليوبية

36

أحمد عبد العزيز كمال محمود

القليوبية

37

مصطفى عماد محمد إبراهيم

القليوبية

38

ضياء رؤيا أحمد اسماعيل القاضي

القليوبية

39

أشرف ابراهيم محمد محمود

القليوبية

40

طاهر فتحي أحمد بيومي

القليوبية

41

محمود حسن على غديري

القليوبية

42

محمود صابر أحمد سليمان هيكل

القليوبية

43

محمود السيد محمد عبد الواحد

القليوبية

44

حسين حافظ ابو الحمد حسانين

القاهرة

45

طه رفعت أحمد ربيع

القاهرة

46

أحمد بهنسي رمضان الديب

القاهرة

47

محمد عيسى خليل دسوقي

القاهرة

48

محمد عبد الحميد جنيدي علي

القاهرة

يوم الإثنين الموافق 16/ 11 / 2020م :

م

الاسم

المديرية

1

أحمد محمد جمعان عبد الحميد

القاهرة

2

إسلام حمد الله على الفقي

المنوفية

3

وليد لطفي عبد المحسن مدكور

المنوفية

4

أسامة عبد الهادي عبد الشافي أبوزيد

المنوفية

5

محمد أسامة خليل عبد الرازق

المنوفية

6

بلال محمد رمضان محمد

كفر الشيخ

7

حسام محمد السيد الحليسي

كفر الشيخ

8

محمد عاطف مصطفى سرور

كفر الشيخ

9

أحمد فتحي محمد على يوسف

كفر الشيخ

10

مصطفى بدوي أحمد محمود

قنا

11

محمد السعيد مصطفى سالم

الغربية

12

نور صديق محمود مصطفي شعبان

الغربية

13

إبراهيم صبري إبراهيم العربي

الغربية

14

أحمد محمود محمد شاهين

الغربية

15

أحمد عبد العزيز عبد اللطيف الحليسي

الغربية

16

أحمد سالم أحمد سليم

الغربية

17

محمود عبد المجيد أحمد عبد السلام عويس

الغربية

18

محمود مصطفى محمود البقري

الغربية

19

ياسر السيد عبد الرحمن الحص

الغربية

20

محمود محمد نوار عبد الله

الغربية

21

أحمد مرتضى أحمد سلامة

الغربية

22

عمار عبد العزيز عبد العزيز حواس

الغربية

23

أحمد محمد حامد النجار

الغربية

24

وجدي سليمان حسن درباله

الغربية

25

محمد جمال عبد العظيم سليم

الشرقية

26

محمود أحمد سعد السيد

الشرقية

27

رجب عبد القادر عبد المقصود دياب

الشرقية

28

عبد الناصر رجب منصور محمد

الشرقية

29

خالد شكري عبد الله سليمان

الشرقية

30

رمضان إبراهيم حسن محمود

الشرقية

31

علي مجاهد ابو الوفا درويش

الشرقية

32

فتحي محمد أحمد عبد العال

الشرقية

33

محمد بشرى السيد محمودي

الشرقية

34

إبراهيم عبد الله محمد فتح الله

الشرقية

35

محمد سامي محمد الزقاقي

الدقهلية

36

السعيد شحتو ذاكي محمد

الدقهلية

37

أحمد محمد عبد الباقي خليل

الدقهلية

38

أحمد رمضان حسنى ساكب

الدقهلية

39

محمد اسامه محمد المتولي

الدقهلية

40

محمد عبد الحميد محمد عنانى عبد الله

الدقهلية

41

فتحي السعيد فتحي سيد أحمد

الدقهلية

42

ابراهيم على محمد السيد

الدقهلية

43

حمدي حجازي عبد العليم أبو المعاطي

الدقهلية

44

مصطفي رضا هلال أحمد

الدقهلية

45

عادل محمد فايق محمد إبراهيم

الدقهلية

46

محمود سعد الشحات محمد هيكل

الدقهلية

47

صلاح الدين محمد عطية سالم

الدقهلية

48

محمود قمر حافظ بدران

الدقهلية

49

خالد إبراهيم أحمد إبراهيم البيلي

الدقهلية

يوم الثلاثاء الموافق17/ 11 / 2020م :