حدث في 8 ساعات| انطلاق تدريب برمائي "مصري بريطاني".. والأرصاد تعلن انخفاض الحرارة وهطول أمطار ببعض المناطق
كتب-أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، انطلاق فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني، وانخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار ببعض المناطق.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الدفاع إلى البرتغال
-
بعد تعثر المفاوضات.. "عضو باللجنة الفنية" يكشف الخطوات المقبلة في
-
فيديو.. وزير الدفاع يعود لمصر بعد زيارة رسمية للبرتغال
-
حدث ليلا| عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.. وخريطة الأمطار في 6 أيام
-
خاص| "عضو باللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة" يكشف تفاصيل الخلاف بين
-
يومان على القاهرة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام مقبلة
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
107925
عدد المصابين
-
99652
عدد المتعافين
-
6291
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
46971166
عدد المصابين
-
33855220
عدد المتعافين
-
1207108
عدد الوفيات
إعلان