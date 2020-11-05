أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

السيسي يوجه بالتوسع في المشروعات الزراعية وإقامة منطقة لوجستية بالوادي الجديد

07:15 م الخميس 05 نوفمبر 2020
السيسي يوجه بالتوسع في المشروعات الزراعية وإقامة منطقة لوجستية بالوادي الجديد

الاجتماع

كتب - محمود مصطفى:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء صلاح الدين سرايا نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة في محافظة الوادي الجديد.

ووجه الرئيس بالتوسع في المشروعات الزراعية بالوادي الجديد وما يتصل بها من صناعات غذائية وإقامة مناطق لوجستية، وذلك في ضوء مقومات النجاح النسبية التي تتسم بها المحافظة وفي إطار الأولوية المتقدمة التي يحظى بها القطاع الزراعي في الاستراتيجية التنموية للدولة.

ووجه الرئيس بالسعي من خلال تلك المشروعات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، واستكشاف فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وحوكمة وتحديث النظم الإدارية، وذلك بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والخبرة الأجنبية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الوادي الجديد المشروعات الزراعية

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| انطلاق تدريب برمائي "مصري بريطاني".. والأرصاد تعلن انخفاض الحرارة وهطول أمطار ببعض المناطق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تقفز خلال تعاملات اليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا