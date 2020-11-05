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جزء من غطاء تابوت خشبي.. مصر تتسلم قطعة أثرية تم تهريبها لإيطاليا

06:09 م الخميس 05 نوفمبر 2020
جزء من غطاء تابوت خشبي.. مصر تتسلم قطعة أثرية تم تهريبها لإيطاليا

سفير مصر في إيطاليا السفير هشام بدر

مصراوي

نجحت جهود وزارتي السياحة والآثار، والخارجية في استرداد قطعة أثرية من إيطاليا كانت قد ضبطتها الجهات الأمنية المعنية في منطقة كالياري بإيطاليا في عام 2018.

وتم تسليم القطعة إلى سفير مصر بإيطاليا هشام بدر اليوم الخميس، بمقر وحدة مكافحة الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية الكاربيناري.

يأتي هذا في إطار التعاون المثمر بين الطرفين في الحفاظ على تراث حضارة البلدين ومكافحة الجرائم التي ترتكب في حقها.

وأعرب السفير عن تقديره للتعاون المثمر والمستمر بين الجانبين المصري والإيطالي في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية.

وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة أنه فور ضبط القطعة بواسطة السلطات الإيطالية، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بين وزارة السياحة والآثار ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري وتم إرسال طلب مساعدة قضائية إلى السلطات الايطالية، مشيرا إلى أن القطعة المستردة عبارة عن جزء من غطاء تابوت خشبي يبدو أنه الجزء الأوسط من بدن تابوت مغطي بطبقة من الجص ومنفذ عليه أربعة شرائط من العلامات الهيروغليفية المكتوبة بالمداد الأسود تعود إلى العصر المتأخر وقد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

وجاري اتخاذ اجراءات الشحن والتغليف لعودة القطعة الاثرية المصرية إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن مصر قد استطاعت استرداد 195 قطعة أثرية بالإضافة إلى 21.660 عملة أثرية من إيطاليا في عام 2018.

هشام بدر سفير مصر بإيطاليا قطعة أثرية إيطاليا وزارة السياحة والآثار

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