وزير الطيران يتسلم شهادة تجديد الأيزو لمطار الغردقة

كتب - محمد عبيد:

تسلم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001-2015) لمطار الغردقة الدولي المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في هذا المجال، بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية واللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشئون أمن الطيران .

وأكد وزير الطيران، أن حصول مطار الغردقة على شهادة تجديد الأيزو الدولية يعد مؤشرا هاما نحو الالتزام بمواصفات ومعايير الجودة الشاملة وأنظمة السلامة الدولية، التي تتمثل في مؤشرات التقييم الفعلى في الأداء و تطوير جميع الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والتميز المطلوبة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية.

وأضاف منار، أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة تحرص على الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية بما يؤكد قدرة المطارات المصرية على مواكبة التطور الكبير والمنافسة مع المطارات العالمية و ذلك من خلال تطبيق ما تتطلبه منظمات الطيران الدولية .

وقدم وزير الطيران التهنئة لجميع العاملين بمطار الغردقة أحد أهم مطارات الجذب السياحي لحصولهم على هذا الاستحقاق، الذي يعد إضافة لسلسلة الإنجازات التى شهدها قطاع المطارات مشيدا بدورهم الفعال ومجهوداتهم في مختلف مواقع العمل بالمطار وكفاءتهم بتطبيق كافة معايير الجودة المحلية والدولية.