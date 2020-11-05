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"رياضة النواب": صعود الأهلي والزمالك لنهائي إفريقيا فخر وتشريف للكرة المصرية

05:23 م الخميس 05 نوفمبر 2020
"رياضة النواب": صعود الأهلي والزمالك لنهائي إفريقيا فخر وتشريف للكرة المصرية

المهندس أشرف رشاد

مصراوي

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، القائمين على المنظومة الرياضية، ومجلسي إدارة فريقي الأهلي والزمالك، على صعودهم لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال رشاد، في بيان له اليوم:"صعود فريقين مصريين للمباراة النهائية شيء يدعونا للفخر ويؤكد السيطرة المصرية على عرش الكرة الأفريقية، ويشير إلى استمرار حالة التطور التي تعيشها منظومتنا الرياضية وتربعها على منصات التتويج".

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن الأهلي والزمالك قدما أداءً رائعًا ومبهرًا منذ بدء البطولة، واستحقا بكل جدارة الوصول لمنصات التتويج، وضمان حق مصر في كسب اللقب الغائب عن دولاب الرياضة المصرية منذ سنوات.

وشدد رشاد، على ضرورة تقديم الفريقين للمباراة النهائية بشكل متميز يتحلى بالروح الرياضية والأخلاقية بما يعكس الصورة الرائعة للرياضة المصرية؛ وتقديم لوحة فنية ووجبة رياضية دسمة تُبهر وتُمتع الجماهير.

أشرف رشاد لجنة الشباب والرياضة الأهلي والزمالك نهائي إفريقيا دوري أبطال أفريقيا مجلس النواب

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