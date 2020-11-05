الزراعة تتابع مشروعات الثروة السمكية في بورسعيد والإسماعيلية

كتب- أحمد مسعد:

زار الدكتور سعد موسى المنسق القومي والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، مفرخ المحاريات الذي تم إنشائه لأول مرة في مصر وذلك لتربية المحاريات بمنطقة الإسماعيلية وبورسعيد حيث اطلع على دورة التربية والإكثار للمحاريات السمكية التي تدخل لأول مرة كأحد أهم إنجازات برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي والممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي.

وقال موسى، في بيان، اليوم، إن هذا المفرخ سيعمل على توفير الزريعة لمزارع المحاريات لمنطقة القناة وبورسعيد الأمر الذي يسهم في زيادة التصدير هذا النوع من الأسماك لدول العالم كما يتضمن المفرخ وحدة للتقنية بهدف تنقية المحاريات التي يتم اصطيادها من البحر من الرمال وبعض المواد العالقة الأمر الذي سيؤدي إلى رفع قيمتها التسويقية وبالتالي العائد الاقتصادي لهذا النوع من الأسماك.

وأشار موسى، إلى تأكيد وزير الزراعة على أهمية تكرار هذا النموذج في المناطق الأخرى على مستوى الجمهورية خاصة منطقة الإسكندرية والبحر الأحمر.

ويعتبر مفرخ المحاريات في فنارة بالإسماعيلية هو الأول من نوعه في مصر ويهدف لإنتاج حوالي 500 مليون زريعة محاريات تكفي لسد احتياجات حوالي 1000 مزرعة بحرية لإنتاج ما يقرب من 1000 طن من المحاريات وهي تكفي لسد احتياجات السوق المحلي وتصدير ما يقرب من 50% من الإنتاج بقيمة تقارب 10 ملايين دولار.

جدير بالذكر أن هذا المفرخ هو بداية لتفريخ واستزراع المحاريات حيث كان معظم إنتاجها من المصايد الطبيعية ولا يتجاوز الـ 200 طن في العامين من أنواع غير ذات قيمة اقتصادية للتصدير، والميزة النسبية لهذا المفرخ أنه مجهز بنظام الدوائر المغلقة ليتم تفريخ مختلف الأنواع من المحاريات وفي فترات مختلفة من العام، وغير مرتبطة بمواعيد التفريخ الطبيعية، نتيجة التحكم في درجة الحرارة وجودة المياه والإضاءة اللازمة.​