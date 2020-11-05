في 5 محافظات.. قوافل "نور حياة" تواصل تقديم خدماتها للمصريين

كتب- محمد عبدالناصر:

واصلت قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار عملها للأسبوع الرابع على التوالي، لإجراء الكشف الطبي للعيون على المواطنين الأولى بالرعاية، وتوفير العلاج والنظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء مجانا.

يأتي ذلك استكمالا لعمل المبادرة عقب توقفها خلال الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا المستجد مارس الماضي.

وأجرت صباح اليوم قوافل المبادرة الكشف الطبي على المواطنين بحي الأربعين في محافظة السويس، وقرية الميانة بمركز مغاغة في محافظة المنيا، وقرية ساقية أبوشعرة بمركز أشمون في محافظة المنوفية، وقرية البصارطة بمركز دمياط في محافظة دمياط، ومركز شباب الساحة بمركز سوهاج في محافظة سوهاج.

وتعمل المبادرة منذ إطلاقها في فبراير 2019 في 19 محافظة وهي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفرالشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن قافلة المبادرة تستقبل 250 مواطنا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على التباعد الاجتماعي بين المواطنين أثناء تلقي الخدمة الصحية بالقوافل.

وأضاف أن القوافل تجري كشف الرمد على المواطنين الذين تم دراسة حالتهم، والتأكد من استحقاقهم للخدمة المجانية، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بكل محافظة، فضلا عن صرف العلاج من داخل العيادات المتنقلة بكل قافلة.

وأشار عبدالفتاح، إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها تعدى المليون مستفيد حيث تم إجراء الكشف الطبي على 165 ألفا و873 مواطنا بالغا وتم إجراء 13 ألفا و602 عملية مياه بيضاء للحالات المتطلبة للتدخل الجراحي، وصرف العلاج لـ 77 ألفا و151 مريضا.

كما تم إجراء الكشف الطبي على 881 ألفا و18 تلميذا بالمرحلة الابتدائية، وتسليم 91 ألفا و81 تلميذا نظارات طبية بعد اكتشاف إصابتهم بأحد مسببات ضعف الإبصار وذلك في 10 محافظات تم تطبيق المبادرة بها وهي: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح.