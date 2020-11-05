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بعد تعثر المفاوضات.. "عضو باللجنة الفنية" يكشف الخطوات المقبلة في ملف سد النهضة

03:11 م الخميس 05 نوفمبر 2020
بعد تعثر المفاوضات.. "عضو باللجنة الفنية" يكشف الخطوات المقبلة في ملف سد النهضة

مفاوضات سد النهضة


كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، عن خريطة المرحلة المقبلة فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان بعد فشل التوصل لاتفاق خلال اجتماع وزراء الري للدول الثلاث.

وقال الظواهري، لمصراوي، اليوم الخميس، إن كل دولة سترفع تقريرها إلى الاتحاد الأفريقي، وبالتأكيد ستكون هناك اتصالات من جانب الاتحاد للدول الثلاث لبحث كيفية استكمال هذا المسار التفاوضي.

وأضاف عضو اللجنة الفنية لمفاوضات السد: "ربما سيكون هناك اجتماع لوزراء الري والخارجية للدولة الثلاث مع الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى اتفاق محدد، غالبا سيتم دعوة الـ 6 وزراء لاجتماع، وربما سيتم الأخذ بنقاط من كل جانب وعمل صيغة جديدة".

وتابع: "المفاوضات الفنية والقانونية توقفت يوم 28 أغسطس، الفترة اللي فاتت كان يتم بحث كيفية استكمال التفاوض، لكن الواضح أن إثيوبيا لا يوجد لديها أي مانع في استكمال التفاوض كما توقف يوم 28 أغسطس، والسودان لديه رؤية جديدة في آلية استكمال التفاوض فيما يتعلق بدور خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين الدوليين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية".

واستطرد: "إثيوبيا تتفق مع مصر على استكمال التفاوض وفقا لاجتماع يوم 28 أغسطس وهو ما يرفضه السودان، والسودان وإثيوبيا تتفقان على مشاركة خبراء الاتحاد الأفريقي في الجلسات الثلاثية وهو ما ترفضه مصر".

وكانت قد أعلنت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها مساء أمس، انتهاء الاجتماعات لوزراء الري للدول الثلاث المنعقدة على مدار 3 أيام متواصلة برعاية الاتحاد الأفريقي دون التوصل لاتفاق حول آلية استكمال المفاوضات.

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اللجنة الفنية سد النهضة مصر السودان اثيوبيا

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