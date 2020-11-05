يضم 4416 شقة.. محافظ القاهرة يتفقد سير العمل بمشروع "معًا" بحي السلام

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأعمال الجارية "بمدينة معا" لتطوير العشوائيات بحي السلام ثان يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات وهو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتكون سكنًا لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا.

وأكد محافظ القاهرة، على أنه يجري حاليا تنفيذ الأعمال النهائية بالمدينة، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرصها على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء وهو الشعار الذي تحمله مدينة معا "بناء الإنسان قبل المكان"، مشددا على أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعا ملموسًا.

وطالب المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع، منوها بأنه تم تنفيذ كامل الوحدات السكنية وشبكات المرافق (مياه وصرف صحي وغاز وتليفونات وطرق)، كما تم تنفيذ أعمال الأرصفة والبلدورات وطرق الانترلوك وأعمدة الإنارة والبرجولات.

وتفقد المحافظ خلال الجولة منطقة الورش والمسجد ودار المناسبات والمركز الثقافي والمدرستين وبعض الوحدات السكنية.

ويضم مشروع "معا" 184 عمارة على مساحة 60 فدانا بإجمالي 4416 وحدة سكنية، ويضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي ومركز شباب ومسجد وكنيسة ومول تجاري ومبنى للورش الخدمية ومناطق خضراء ودار أيتام ورعاية كبار السن ونقطتي إسعاف وإطفاء ومراكز طبية ومركز ثقافي يضم مسرح وسينمات.​