محافظ الجيزة يوجه بالغلق الكامل لأي فصول تظهر بها إصابات بكورونا



كتب- أحمد مسعد:



عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الإجراءات والتدابير الاستباقية لمواجهة الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا، مؤكدا على أهمية الاستعداد التام تحسبًا لمواجهة أية طوارئ والاستفادة من الخبرات التي جرى اكتسابها خلال المرحلة الماضية.



وشدد محافظ الجيزة، على أن المرحلة المقبلة لا تقبل التهاون أو التقصير في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وضرورة تلافي السلبيات التي تم رصدها خلال التعامل السابق مع الجائحة لمواجهة تفشي العدوى.



وأشار المحافظ، إلى أن تراجع أعداد الإصابات خلال فصل الصيف كان سبباً في تساهل بعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة وهو ما يجب مواجهته بزيادة الوعي، ولا بديل عن ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات والاهتمام بالنظافة العامة.



ووجه راشد، رؤساء المراكز والأحياء بالمرور على المستشفيات بصفة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على ضرورة التأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية وتقديم أوجه الدعم اللازم.



وشدد المحافظ، على التنسيق مع الإدارات التعليمية للمرور على المدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام جميع العاملين والطلاب بارتداء الكمامة والاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتهوية الجيدة للأماكن المغلقة وتفعيل بوابات التعقيم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي حالة مشتبه بها مع الغلق الكامل للفصول التي تظهر بها حالات إيجابية وفقا للخطة الموضوعة من وزارة التربية والتعليم.



وأكد المحافظ، على ضرورة تفعيل الخط الساخن بمديرية الصحة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا على مدار الـ 24 ساعة وإعداد تقرير بأعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى والوقوف على الوضع الحالي للأرصدة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة، مشدداً على ضرورة تعقيم وتطهير كل المباني الحكومية وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين عليها.



وأعلن المحافظ عن البدء في تنفيذ حملات تطهير وتعقيم موسعة بمختلف القطاعات بالأحياء والمراكز والمدن لتطهير كافة المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات والتأكيد على دور رجال الدين في توعية المواطنين بعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة موجهاً بالتنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني لتنسيق الجهود في مواجهة فيروس كورونا.



وفي نهاية الاجتماع شدد المحافظ على متابعة الرقابة على المقاهي والمطاعم والكافتريات والتأكد من اتخاذ الإجراءات والتدابير الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والالتزام الكامل بنسبة التشغيل المحددة وأيضا تشديد الرقابة على مواقف السرفيس وإلزام الركاب بارتداء الكمامات وأعمال الرقابة على الأسواق وتطهيرها بصفة مستمرة مع مواجهة الأسواق العشوائية.



وخلال الاجتماع أشاد محافظ الجيزة بالمجهودات التي بذلتها الأطقم الطبية خلال المرحلة الماضية وتفانيهم بالعمل وحثهم على مواصلة مسيرة العطاء خلال المرحلة المقبلة في التعامل مع جائحة كورونا، لافتاً إلى أنه سيتم تكريم المتميزين من الأطقم الطبية الذين قدموا نماذج مشرفة وتفاني في العمل خلال الموجة الأولى.



وعرض وكيل وزارة الصحة بالجيزة تقريراً عن الوضع الحالي وخطة المديرية لمواجهة الموجة الثانية مؤكداً على أن الاستعدادات لها أفضل بكثير مما كانت عليه في المرحلة السابقة.



وأشار إلى أن الفريق الطبي أصبح لديه خبرة عالية في سرعة تشخيص المرض وتم تنشيط فرق الترصد والتدريب المستمر للأطباء لاكتشاف الحالات المشتبهة والمؤكدة وتسجيلها وحصر المخالطين ومتابعة حالات العزل المنزلي عن طريق أطباء الرعاية الأساسية وتوفير العلاج اللازم لهم فضلا عن التطهير الدوري لمنازل الحالات الإيجابية والمنشآت التي تظهر بها حالات مرضية لافتا إلى إتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لتخطي هذه المرحلة بسلام.