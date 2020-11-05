رئيس الاتحاد الأوروبي يصل القاهرة في زيارة رسمية للبلاد
كتب- محمد عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل، في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلالها عددا من المسئولين لبحث القضايا ذات الاتجاه المشترك، وكذلك تطوير العلاقات والاتفاقيات الثنائية بين مصر والاتحاد.
وقالت مصادر بالمطار: "وصل تشارلز على طائرة خاصة، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصوله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وكانت في استقباله بالمطار الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وعدد من المسئولين".
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