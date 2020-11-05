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خلال 48 ساعة.. مصر للطيران تسير 109 رحلات دولية تنقل 11 ألف راكب

01:30 م الخميس 05 نوفمبر 2020
خلال 48 ساعة.. مصر للطيران تسير 109 رحلات دولية تنقل 11 ألف راكب

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران خلال 48 ساعة، رحلاتها إلى 109 وجهات دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 11 ألف راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا بمعدل 57 رحلة واحدة إلى كل من (جوانزو، بيروت، بغداد، الدمام، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، أبوظبي، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، جوبا، برلين، بودابست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، الرياض، القصيم، عنتيبي، إربيل، نيروبي، أديس أبابا، الرياض)، و9 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، الأقصر)، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5600 راكب.

بينما تسير مصر للطيران اليوم الخميس، 52 رحلة إلى كل من (تورنتو، بيروت، الرياض، أكرا، جدة، ندجامينا، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، لاجوس، موسكو، باريس، اسطنبول، امستردام، دوالا، نيويورك، فرانكفورت، البحرين، الشارقة، عنتيبي، مسقط، الشارقة، الخرطوم، أديس أبابا)، و11 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، مرسى علم، الإسكندرية)، و3 رحلات شحن جوي.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

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