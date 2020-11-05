وزيرة الهجرة: الدكتورة دينا راشد نموذج مشرف ومتميز للمرأة المصرية المهاجرة

كتب- مصراوي:

ألقت الدكتورة دينا راشد، عميد مساعد بجامعة شيكاغو الأمريكية وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة، محاضرة وافية عما يعرف بـ "الجغرافيا السياسية" لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في مقر القرية الذكية.

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن الدكتورة دينا راشد، تشغل منصب عميد مساعد جامعة شيكاغو لشئون الشراكات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد نموذجا متميزًا ومشرفًا للسيدات المصريات المهاجرات، اللائي نفخر بجهودهن ومشاركتهن الفعالة في مجالات متعددة.

وفي السياق ذاته، ذكرت الدكتورة دينا راشد أن المحاضرة جاءت ضمن فعاليات الندوة التي عقدتها الأكاديمية، وكانت بعنوان: علاقة الجغرافيا السياسية بأمن الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تناولت ما يدور بالمنطقة من صراعات، وأثرها على الخريطة السياسية في منطقة الشرق الأوسط ومستقبلها لتعريف الطلاب بمستقبل المنطقة وتأثير السياسة عليها.

وجاءت مشاركة الدكتورة دينا راشد في إطار حرص الدولة المصرية على نقل خبرات علماء وخبراء مصر بالخارج في شتى المجالات للأجيال الصاعدة وتبادل المعرفة، لتوعية الأجيال والتأكيد على أن الشخصية المصرية قادرة على النجاح في ظل أي ظروف وتخطي أي عقبات.

وسبق أن استقبلت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بمقر الوزارة الدكتورة دينا راشد، وذلك في ضوء اهتمام سيادتها الكبير الذي توليه للمرأة المصرية بالخارج بشكل عام، وتقديرًا للدور الذي تقوم به راشد مع الجالية المصرية في أمريكا، سواء في طرح أفكار لخدمة الجالية أو لمساعدة وطنهم الأم والمشاركة في التنمية الجارية على أرض الوطن.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة دينا راشد تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وهاجرت عام 1994 إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، ومن ثم حصلت على الدكتوراة في مجال العلوم السياسية من جامعة شيكاغو، وتخصصت في مجال العلاقات العسكرية المدنية وظواهر العنف في "الجنوب الدولي"، كما تتولى بالجامعة ملف "الشراكات الدولية "التعاون الدولي" مع الجامعات الأخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومصر ومن أغلب دول العالم، فضلا عن أنها عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية الأمريكية في شيكاغو.