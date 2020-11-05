التنمية المحلية: محافظات المرحلة الثانية تنهي استعداداتها للانتخابات البرلمانية



كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، محافظي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية، مشدداً على الالتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع المرشحين .

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء محمود شعراوى للأجهزة التنفيذية في محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية لرفع استعداداتها وإتمام التجهيزات اللازمة لإجراء الانتخابات يومى 7،8 نوفمبر الحالي.

كما وجه اللواء شعراوي أيضًا بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص في محافظات المرحلة الثانية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتأكيد على الدور الايجابي للمرأة باعتبارها نصف المجتمع في تشجيع وحث الأسرة على المشاركة الايجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية والإدلاء بصوتها مؤكداً أن المرأة المصرية دائماً تلبي نداء الوطن في كل مناسبة و استحقاق انتخابي.

وأكد اللواء شعراوي التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة وأجهزة وزارتى الداخلية والصحة وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء ادلائهم بأصواتهم لاختيار مرشحيهم موضحاً أن المحافظات الـ13 شكلت مجموعات عمل من الشباب في المراكز والمدن والقرى لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية وتوعيتهم بالمشاركة الايجابية في الانتخابات والتصويت بكل حرية .

وأشار اللواء شعراوى الى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية وتتابع على مدار الساعة إعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين اثناء الادلاء بأصواتهم وإقامة مظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة مؤكداً انه تم رفع درجة الاستعداد في مديريات الخدمات في المحافظات الـ13 لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية .

وحث اللواء محمود شعراوى مواطني محافظات المرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وأن المواطن يجب أن يدرك أن مشاركته لها دور ايجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستوري.