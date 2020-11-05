الجيزة: حملات مكثفة على المقاهي المخالفة لإجراءات مواجهة كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط 4 مقاهي في المشربية بشارع مصنع المكرونة بجوار مركز شباب العمرانية، ومقهى السعادة بشارع مجمع المدارس، ومقهى بشارع محمد مرسي من عدوي سليم، ومقهى بشارع جسر الكونيسة.

وبحسب بيان، يأتي ذلك قيامهم بتقديم الشيشة، وتم مصادرة جميع الشيش وتحرير محضر مخالفة بيئية لهم، وذلك تحت إشراف رئيس حي العمرانية والإدارات المعنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الحازم مع مخالفات الإجراءات الاحترازية، وشن حملات يومية للتأكد من التزام المحال والمقاهي بالإجراءات الاحترازية وحظر الشيشة بالمقاهي، استمرارا لجهود لمجابهة تفشي فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، شن حي بولاق الدكرور حملات على المقاهي في الفترات الصباحية والمسائية وقد تم ضبط عدد منها تقدم الشيشة للمواطنين بشوارع ترعة عبدالعال والمصرف وكفر طهرمس والزمر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.