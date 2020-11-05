بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة
كتب- أحمد مسعد:
توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الموارد المائية والري، سقوط أمطار خفيفة على البلاد خلال 48 ساعة يومي الخميس والجمعة.
ونشر المركز، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خرائط ونماذج بيانية لليومين المقبلين.
الخميس
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وتمتد إلى أجزاء متفرقة من محافظات الوجه البحري والقاهرة.
الجمعة
من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة.
وشدد المركز على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بتلك المناطق لتجنب الأضرار.
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