"إلكترونيا وعبر الخط الساخن".. 5 طرق للإبلاغ عن شكاوى فاتورة استهلاك الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

توجد الكثير من الوسائل التي توفرها وزارة الكهرباء للتواصل مع الجمهور لتلقي شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء، للتعرف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الآليات التي يلجأ إليها مستهلك مرفق الكهرباء لحل مشكلته كالتالي:

1- الاتصال على الخط الساخن 121.

2- شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

3- تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

4- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.

5- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.