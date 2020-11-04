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مؤكدا حرمتها.. الأزهر يُحذر من التَّساهل في إجراءات الوقاية من كورونا

10:56 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
مؤكدا حرمتها.. الأزهر يُحذر من التَّساهل في إجراءات الوقاية من كورونا

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

كتب- محمود مصطفى:

أهاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات وزارة الصِّحة التي أعلنتها مُسبقًا في مواجهة أزمة كُورونا حرصًا منه على السَّلامة العامَّة، مكررا تحذيره من التَّساهل فيها.

وأكد المركز، في بيان له، الأربعاء، حرمة مُخالفة الإرشادات الطِّبيَّة والتَّعليمات الوقائية التي تصدر عن الجهات المُختصة لحين إعلانها انتهاء الأزمة تمامًا لمَا في المُخالَفة من تعريضِ النَّفسِ والغير لمواطنِ الضَّرر والهلاك، فضرر الفيروس لن يقتصر على المُتساهِل في إجراءات الوقاية منه فحسب؛ بل قد يتعدى إلى غيره ممن يُساكنهم أو يُخالطهم، وسيدنا رسول الله ﷺ يقول: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ".

ويقول: "لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ"، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: "يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ".

وأشار إلى أن حفظ النَّفس مقصد من أعلى وأولى مقاصد الشرع الشريف؛ قال الحقُّ سبحانه في تعريض النفس لمواطن الهَلَكة: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين".​

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية كورونا أزمة كُورونا التَّعليمات الوقائية

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