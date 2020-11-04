وزير النقل: "فخور بانتمائي لمهنة الهندسة".. والنقابة تهديه درعها تكريما له

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه يعتز بانتمائه لمهنة الهندسة وبعضوية نقابة المهندسين، مشيرا إلى أن جميع المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة يقف ورائها المهندسين الذين يعتبرون بحق بناة مصر الحديثة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل بالمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والمهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة ومهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد بمقر وزارة النقل مساء اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020.

وخلال اللقاء أشاد نقيب المهندسين بما شهدته وزارة النقل من مشروعات قومية خاصة مشروعات شبكة الطرق الحديثة وزيادة معدلات السلامة والأمان في السكة الحديد وعلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر الآن في بناء المشروعات والتي تقام بسواعد أبناء نقابة المهندسين.

وأكد أمين عام النقابة أن مهندسي مصر الذين كانوا كلمة السر في تحقيق الجيش المصري العظيم لمعجزة نصر أكتوبر المجيدة قبل 47 عاما، لافتا إلى استمرار عطائهم الوطني لبناء مصر الحديثة.

وفي نهاية اللقاء قدم نقيب المهندسين وأمين عام النقابة درع النقابة لوزير النقل كامل الوزير تقديرا لجهوده.

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