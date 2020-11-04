البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة بشبرا

كتب- مصراوي:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة دميانة بابادبلو بشبرا، حيث قام البابا بتدشين الكنيسة.

جاء ذلك بحضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذين شاركوا صلوات القداس مع البابا تواضروس.

وقالت مصادر كنسية لمصراوي، إنه كان من المقرر أن يدشن قداسة البابا تواضروس الكنيسة منذ عدة أشهر، ولكنه تم تأجيل تدشينها نظرا لإغلاق الكنائس ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة الأرثوذكسية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.