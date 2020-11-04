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البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بكنيسة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية

09:03 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بكنيسة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية

البابا تواضروس الثاني

كتب- مصراوي:

بدأت مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عظة قداسة البابا تواضروس الثاني باجتماع الأربعاء الأسبوعي، ودار موضوع العظة حول "مركزية المحبة".

وشارك بحضور العظة عدد من الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة وعدد من الشعب القبطي الأرثوذكسي، مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة، بسبب فيروس كورونا.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم القداس الإلهي كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة ببابادبلو بشبرا، وذلك عقب انتهاء صلوات تدشين مذابح الكنيسة ومعموديتها وأيقوناتها.

وقام البابا بتدشين ست مذابح، ثلاثة في الكنيسة الرئيسية وثلاثة آخرين بكنيسة تعلوها.

وتم تدشين المعمودية وأيقونات حضن الآب بالهياكل الست والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات (الأيكونستاز).

شارك في صلوات التدشين والقداس عدد من أحبار الكنيسة وكهنة قطاع شبرا الشمالية وخورس شمامسة الكنيسة، وأعضاء مجلسها، وعدد محدود من الشعب، وذلك لتجنب التجمعات للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.​

البابا تواضروس كنيسة العذراء الكاتدرائية المرقسية

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