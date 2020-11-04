أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة محدودة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه

09:01 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة محدودة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه

أرشيفية

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة محدودة رقم 1 لسنة "2020 – 2021" لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا – 2000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 25 ديسمبر إلى 15 يناير 2021.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم فض المظاريف يوم الاثنين المقبل.

الهيئة العامة للسلع التموينية زيت خام الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين

الخبر التالى:

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بكنيسة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر دوري الأبطال.. الزمالك 0 - 1 الرجاء.. الأهلي ينتظر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا