"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة محدودة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة محدودة رقم 1 لسنة "2020 – 2021" لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا – 2000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 25 ديسمبر إلى 15 يناير 2021.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم فض المظاريف يوم الاثنين المقبل.