في الذكرى الثامنة للقرعة الهيكلية.. القصة الكاملة لوصول الأنبا تواضروس للكرسي البابوي "فيديو"

القرعة الهيكلية التي تم على إثرها اختيار البابا ت

كتب- مصراوي:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بالذكرى الثامنة لإجراء القرعة الهيكلية التي تم على إثرها اختيار البابا تواضروس بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم 118 خلفا للبابا الراحل شنودة الثالث.

بدأت الانتخابات بترشح 7 أساقفة ومطارنة، و17 راهبا هم:

أولا: الآباء المطارنة والأساقفة:

1 - الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفرالشيخ وتوابعها.

2- الأنبا بفنوتيوس، أسقف إيبارشية سمالوط وطحا الأعمدة.

4- الأنبا كيرلس، أسقف ميلانو إيطاليا.

5- الأنبا يوأنس، سكرتير البابا شنودة والأسقف العام.

6 - الأنبا تاوضروس، أسقف عام إيبارشية البحيرة.

7 - الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

ثانيا: الآباء الرهبان:

8- القمص أنسطاسي

9 - القمص باخوميوس السرياني

10- القمص دانيال السرياني

11 - القمص سارافيم السرياني

12 - القمص رافائيل أفامينا

13- القمص شنودة الأنبا بيشوي

14- القمص مكسيموس الأنطوني

15- الراهب بيشوى الأنبا بولا

16- القمص ساويرس الأنبا بولا

17- القمص بيجول الأنبا بيشوي

وفي صباح يوم 4 نوفمبر 2012، أقامت الكنيسة القبطية قداسا ترأسه الأنبا باخوميوس، القائم مقام البطريركي حينها، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية حاليا، حيث أقيم قداس خصيصا قبيل إجراء القرعة الهيكلية.

وتأهل للقرعة حينها 3 مرشحين هم الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا تواضروس أسقف عام البحيرة، والقمص رافائيل آفا مينا، الراهب بدير القديس مارمينا بمريوط، وذلك بعد حصولهم على أعلى الأصوات في الانتخابات التي أجريت بين خمسة مرشحين، فضلا عن أنهم لم تطلهم الطعون التي قدمت ضد عدد من المرشحين وتسببت في استبعادهم ومنهم الأنبا بيشوي مطران كفرالشيخ والبراري، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وسكرتير البابا شنودة السابق.

والمرشحون الخمسة الذين أجريت بينهم الانتخابات هم: الأنبا رافائيل الأسقف العام، والأنبا تواضروس أسقف عام البحيرة، والقمص رافائيل آفا مينا، والقمص سارافيم السرياني، والقمص باخوميوس السرياني.

وعقب إجراء الانتخابات حصل الأنبا رافائيل على 1980صوتا، والأنبا تواضروس على 1623صوتا والقمص رافائيل أفامينا على 1530 صوتا.

وقبل صلاة القداس الإلهي قام نيافة الأنبا باخوميوس بوضع الأسماء الثلاثة داخل إناء شفاف بعد أن قام بعرض كل اسم بشكل علني أمام جموع الحاضرين وبعدها قام بإغلاقه بإحكام ووضع عليه الشمع الأحمر وختم عليه بختمه الخاص وختم البابا شنودة الثالث للتبرك به.

وعقب الصلاة، تم اختيار طفل يدعى "بيشوي" وبعد أن تم عصب عيني الطفل قام ليختار ورقة، وبعدها قام "القائم مقام البطريركي" عقب القداس، بفك الاختام عن الإناء الموجود فيه أسماء المرشحين الثلاثة، ومد الطفل يده؛ ليقع الاختيار على الأنبا تواضروس، ليكون البطريرك الـ 118 من باباوات الكرسي السكندري.. وحينها أعلن الأنبا باخوميوس اسمه، وهنأ الشعب القبطي بعبارة "مبارك" ولوّح بيده فرحا.