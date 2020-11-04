الصحة: تكليف "سحر فرج" برئاسة إدارة الصيدلة



كتب- أحمد جمعة:



أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرار وزاريا بتكليف الصيدلانية الدكتورة سحر أحمد محمود فرج، أخصائي صيدلة ثان، ومدير وحدة التطوير المؤسسي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، للقيام بأعمال رئيس الإدارة المذكورة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.



يأتي تعيين "سحر فرج" خلفا للدكتورة رشا زيادة.