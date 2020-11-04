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​محور مركزي وحي دبلوماسي.. السيسي يتابع الموقف الإنشائي بالعاصمة الإدارية

07:20 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
​محور مركزي وحي دبلوماسي.. السيسي يتابع الموقف الإنشائي بالعاصمة الإدارية

جانب من الاجتماع

كتب- محمد نصار:

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التخطيط الهندسي والإنشائي للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يضم مباني السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة، وكذلك محاور ربط العاصمة الإدارية بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى والطرق الرئيسية المحيطة بها، إلى جانب الموقف التنفيذي لمقر القيادة الاستراتيجية، والمحور المركزي الرئيسي والمحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أكمل شوقي مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء شريف عبدالعزيز رئيس القسم الإنشائي بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية.

كما تابع الرئيس السيسي، الخطوات التنفيذية لتطوير شبكة المحاور والطرق على مستوى الجمهورية، موجهاً بالاستمرار في تلك الجهود والتي تشكل أحد أهم مكونات البنية الأساسية وشرايين التنمية للدولة، وكذلك بالبدء في تطبيق النظام المستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات وذلك لتوفير حلول عملية تتكامل مع شبكة الطرق والكباري الجديدة لتخفيف عبء الازدحام وتكدس السيارات وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك استعراض مستجدات المشروع العالمي "مرابط مصر" لتربية الخيل العربي المصري الأصيل، والذي يضم منظومة متكاملة لكافة الأنشطة المتعلقة بالخيول، وكذلك جهود تطوير مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة كنواة رئيسية للمشروع.

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