العضو المنتدب لـ "هايدبارك": الوقت الحالي الأفضل للشراء والأسعار زادت 7% خلال 2020

كتب- محمد عبدالناصر:​

تصور- علاء أحمد:

قال المهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، إن الوقت الحالي هو الأفضل للشراء، حيث تصل مدد السداد لدى الكثير من الشركات لـ 10 سنوات، ومتوقع خلال الفترة المقبلة أن تقل هذه المدد.

وأضاف سراج، لمصراوي، على هامش معرض سيتي سكيب العقاري، الذي انطلق اليوم، أنه خلال النصف الأول من 2020 لم يحدث أي زيادات في الأسعار، لكن مع بداية الربع الأخير من العام الحالي بدأت أسعار بعض المنتجات لديهم في التحرك بنسب مختلفة تراوحت بين 3% وحتى 7%، وهناك منتجات أخرى ظلت ثابتة دون أي زيادة.

وأكد على أنه تم التوصل مع 4 بنوك، لاقتراض مليار ونصف جنيه، حيث سيتم سداد هذا القرض على 5 سنوات، وسيتم توجيهه في مشروعات هايد بارك التجمع الخامس وتوني 6 أكتوبر.

وأوضح العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، أن الشركة أطلقت مشروع "تاوني" بمدينة 6 أكتوبر مستهدف مبيعات يصل لـ 2 مليار جنيه، حيث تم طرح المرحلة الأولى من المشروع، وهو عبارة عن فلل بأسعار تبدأ من 5 ملايين جنيه، لافتًا إلى الإقبال الملحوظ على المشروع.

وشدد على أن الشركة تستهدف 4 مليارات جنيه مبيعات خلال العام الجاري، وحتى الآن تم تحقيق 65% من المستهدف، لافتًا إلى أن حجم المبيعات خلال 2019 بلغ 3.8 مليار جنيه.

وأشار سراج إلى أن الشركة تستهدف حاليا تنفيذ مشروعات خارج القاهرة، ولا تتفاوض على أراض في العاصمة الإدارية حاليا، وتكتفي بمشروع هايد بارك القاهرة الجديدة حيث يبعد عن العاصمة الإدارية حوالي 5 كم فقط.

وأوضح العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، أنه تم تأسيس شركة جديدة تحت مسمى "فاوندرز" متخصصة في التسويق العقاري، وأول مشروعاتها التسويقية سيتم الإعلان عنه قريبا جدا.