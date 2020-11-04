"دفعة الفريق العصار" من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة تختتم التدريب الميداني

كتب- محمد نصار:

اُختُتِمَ اليوم الأربعاء 4 نوفمبر التدريب الميداني لدفعة "الفريق محمد العصار"؛ الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة في ستة وعشرين محافظة، وتم تقييم المتدربين من خلال ستة عشر زيارة من وفود مختلفة من لجان موظفي الأكاديمية الوطنية للتدريب ومن خلال اللقاء عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية.

وتم رصد ردود أفعال المحافظين ونوابهم عن فترة التدريب التي استمرت لمدة شهر؛ بهدف تعزيز وعي وإدراك المتدربين بالتحديات العملية التي تواجه الدولة ممثلةً في المحافظات كصورة مصغرة من الدولة، وتوفير المعرفة والأدوات والمهارات والخبرات العملية المختلفة ذات الصلة بجميع جوانب الإدارة العامة.

وقدمت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الشكر والتقدير للمحافظين على تعاونهم المثمر والدائم مع الأكاديمية وعلى حُسن استقبالهم للمتدربين وما بذلوه من جهد ونُصح وإرشاد لهم.

ومن جانبهم كرم المحافظون، المتدربين في جميع المحافظات وتقديم شهادات الشكر والتقدير لهم على التزامهم وتميزهم خلال فترة التدريب.

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدربا.