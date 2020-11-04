"بديلا لشارع الهرم".. محافظ الجيزة يتفقد محور ترسا من اللبيني حتى المنصورية

كتب- محمد نصار:



حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على معاينة استكمال محور محمد أنور السادات (ترسا) في المسافة من محور اللبيني حتى طريق المنصورية حيث يتم حاليا إزالة العقارات التي تعترض خط التنظيم في ضوء قرار نزع الملكية الصادر في هذا الشأن وحتى يمكن الانتهاء من المحور المشار إليه وتشغيله في المسافة من محور ترعة الزمر حتى طريق المنصورية وبطول حوالي 69 كم وحتى يكون بديلاً لشارع الهرم.



كما حرص المحافظ على فتح حوار مع المواطنين المقرر نزع عقاراتهم والإجابة على تساؤلاتهم حول قيم التعويضات المقررة والشقق السكنية المعروضة عليهم لاختيار أحدهما بالإضافة إلى أحقيتهم في قيمة التعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها، مضيفاً أن الدولة وفرت المبالغ المخصصة للتعويضات بالكامل للمستحقين وهو الأمر الذي لاقى قبولهم.



جولة محافظ الجيزة تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بعدد من المحاور المرورية بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها في ضوء سعي المحافظة لسرعة إنهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية.



وشملت الجولة شوارع جزيرة العرب والنيل والحصن، وأكد راشد، على ضرورة مراعاة المواصفات الفنية بتلك المحاور المرورية الرئيسية وبما من شأنه التأثير بالإيجاب على السيولة المرورية وحركة المشاة، ومراعاة اللمسة الجمالية بها في ضوء الخطة تم وضعها بالتعاون مع العديد من المكاتب الاستشارية لتطوير تلك المحاور والحفاظ على النسق الحضاري والجمالي بها وتحسين الرؤية البصرية لها.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، ورؤساء أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والهرم.