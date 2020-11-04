برودة ليلا وأمطار على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس "بيان بالدرجات"

كتب- محمد نصار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، كما يسود طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، معتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، لطيف على جنوب سيناء.

وبالنسبة للأمطار، توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة - كفرالشيخ)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم – مطروح – إسكندرية – رشيد – بورسعيد - العريش).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

الإسكندرية 24 19

وادي النطرون 24 19

طنطا 25 19

شبين الكوم 25 18

دمنهور 24 19

بلطيم 24 19

مطروح 23 19

السلوم 24 18

سيوة 25 14

بورسعيد 25 19

دمياط 24 19

الزقازيق 25 19

المنصورة 24 19

الإسماعيلية 26 18

السويس 25 19

العريش 26 20

رفح 24 20

رأس سدر 26 18

نخل 23 12

نويبع 25 21

طابا 25 21

كاترين 19 10

الطور 26 19

شرم الشيخ 28 24

الغردقة 29 23

مرسى علم 29 23

الفيوم 25 18

بنى سويف 25 18

المنيا 26 17

أسيوط 26 18

سوهاج 27 18

قنا 27 19

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

إدفو 29 20

أبوسمبل 29 20

الوادي الجديد 28 17

شلاتين 30 23

أبورماد 28 24

حلايب 28 25

رأس حدربة 28 25