الأربعاء.. انطلاق حفلات الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" بالبالون

كتب- مصراوي:



تنطلق حفلات الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" في الثامنة من مساء يوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري، على مسرح البالون بالعجوزة وتستمر لمدة ثلاثة أيام.



تقام الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، وينتجها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.



كما يواصل المخرج جمال عبدالحميد بروفاته المكثفة لليلة المحمدية، ويشارك فيها كوكبة كبيرة من نجوم الفن والطرب، البطولة فيها للفنانين "سهير المرشدي، أشرف عبدالغفور، سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، سوسن بدر، أحمد ماهر، طارق دسوقي، سامي مغاوري"، مع المنشد علي الهلباوي والمنشد محمود التهامي، البطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، حنان ماضي، هدي عمار، وائل الفشني" مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.



"في صحبة الهادي الأمين" يخرجها مسرحيا وتليفزيونيا جمال عبدالحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبدالقادر، أشعار الأوبريت مصطفى عياد، كتابة الأغاني صفوت زينهم، مخرج منفذ هاني عبدالهادي، تصميم استعراضات مصطفى حجاج، هيئة الإخراج: وليد الجلاد وسيد إبراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، مخرج منفذ تليفزيوني عبدالسلام جنيدي، ديكور محمود سامي، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب.