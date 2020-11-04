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"الأوقاف": إطلاق برنامج "شباب العلماء".. يناير المقبل

03:07 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
"الأوقاف": إطلاق برنامج "شباب العلماء".. يناير المقبل

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف


كتب- محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق برنامج "شباب علماء الأوقاف" يناير المقبل، ضمن اهتمام الوزارة ببناء الوعي والشخصية معا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه سيتم اختيار 150 من أفضل الأئمة تحت سن الـ٤٠ والعمل على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم العلمية والدعوية والمهارية، وإعدادهم إعدادًا متميزًا ليكونوا في قاطرة جيل المستقبل في مجال العمل الدعوي، وسيتم اختيارهم بالتمثيل النسبي لجميع محافظات مصر مع إعطاء أولوية للمحافظات الحدودية والنائية.

ودعت وزارة الأوقاف، جميع المديريات ترشيح الأعداد المسجلة أمام كل محافظة من أفضل الأئمة المتميزين علميًّا ومهاريًّا ودعويًّا وأداءً وانضباطًا بمساجدهم ممن هم تحت سن الأربعين ويجيدون استخدام الكمبيوتر والتعامل مع التقنيات الحديثة.

شباب العلماء وزارة الأوقاف محمد مختار جمعة

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