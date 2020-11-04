مستشفى "مصر للطيران": انتهاء مراحل تطوير وتحديث الخدمات الطبية

كتب- محمد عبيد:

قالت مستشفى "مصر للطيران" إنه تم الانتهاء من مراحل تطوير وتحديث في الخدمات التي يقدمها المستشفى؛ بهدف تقديم خدمة طبية أكثر تميزًا لراحة المرضى من العاملين، وذلك في إطار سعي المستشفى لتطوير الخدمات المقدمة بما يواكب آخر المستجدات العلمية والتكنولوجية في المجال الطبي واستكمالًا لمسيرة التطوير التي تشهدها وزارة الطيران المدني في مجالاتها كافة.

وصرح الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة مستشفى مصر للطيران، خلال حديث له اليوم الأربعاء، بأن المستشفى يعمل دائمًا على تطوير الأداء في كل أنشطته وبما يتناسب مع مكانته؛ فهو يزخر بإمكانات وطاقات بشرية وأجهزة ومعدات حديثة تضاهي المستشفيات الكبرى.

وأضاف صلاح: نحرص أيضًا على الاهتمام بالجانب الطبي من خلال التطوير الشامل للمستشفى، لتقديم خدمة طبية عالية لجميع العاملين بالشركة.

وتابع رئيس مجلس إدارة المستشفى بأنه تم الانتهاء من تجهيز نظام الشباك الواحد، ويهدف إلى إنهاء معاناة المرضى داخل أسر العاملين، وجار الانتهاء من تجهيز دورين أعلى مبنى العلاج الطبيعي؛ لزيادة السعه السريرية إلى ٣٢ غرفة، ونعمل الآن على الانتهاء من تجهيز وحدة رعاية مركزة للأطفال على أعلى مستوى وجودة طبية.

واستطرد صلاح: جار الانتهاء من تجهيز المعامل المركزية على أحدث الأنظمة الطبية، وذلك باستخدام نظام الميكنة دون تدخل عنصر بشري، وتم التعاقد مع استشاري جراحة عامة أطفال واستشاري جراحة عظام أطفال، وتم مد العمل بالعيادات على ٣ فترات (صباحية- ظهرية- مسائية)، وتم مد العمل بالعيادات للمعاشات يومَي الجمعة والسبت؛ لتكرار العلاج.

وذكر رئيس مجلس إدارة المستشفى أنه جار رفع كفاءة جميع الأجهزة الطبية، كما تم تفعيل عيادة جديدة للتغذية العلاجية للعاملين وأسر العاملين، وجار تفعيل مد العمل بقسم الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي على مدار الساعة، بالإضافة إلى اعتماد عدد من الأقسام الطبية كمركز معتمد من هيئة الزمالة المصرية، مشيرًا إلى الانتهاء من التعاقد مع مركز لتركيبات الأسنان للعاملين، وتم تفعيل عيادة أمراض الدم من كل أسبوع بعيادات المطار، وجار الانتهاء من تجهيز المخازن الطبية وغير الطبية على أحدث مستوى، وأخيرًا تم تفعيل عيادة التخاطب للأطفال.