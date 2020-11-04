برتوكول بين مؤسسة التضامن وإندومي لتمويل مشروعات صغيرة للسيدات بالمحافظات.. وأكشاك مجاناً لذوي الاحت

إعلان تحريري

وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، غير الهادفة للربح والتابعة لوزارة التضامن والخاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية، برتوكول تعاون مع شركة إندومي، الشركة الرائدة في إنتاج الشعرية سريعة التحضير، وذلك لتمويل وتنفيذ المشروعات الصغيرة للسيدات في مختلف محافظات مصر، بهدف دعم التنمية المجتمعية وتحسين موارد الأسر ومساعدتهن على محاربة الفقر والغلاء وحماية أسرهن.

وينص البرتوكول على قيام شركة إندومي بتزويد المؤسسة بثلاثة نماذج من المشاريع المدعمة من الشركة للسيدات وبأقل من تكلفتها، والمشاريع إما كشك كامل بتكلفة 8 آلاف جنيه، أو نصف كشك بـ 4 آلاف جنيه أو إندومي تو جو بألفين جنيه، وجميعها مزود بغلاية 9 لتر من الإستانلس عالي الجودة، إضافة إلى إتاحة هدايا من منتجات إندومي.

وإيماناً منها بالمسؤولية المجتمعية ودورها لمساعدة الحالات الخاصة، قررت شركة إندومي بالتعاون مع مؤسسة التضامن تخصيص نسبة 10% من مسحوبات المؤسسة من المشاريع لتكون بالمجان تماماً للحالات الإنسانية والسيدات ذوي الاحتياجات الخاصة دون تحمل الحالة أي تكلفة.

وقالت ريهام فاروق المدير التنفيذي لمؤسسة التضامن : "إن هذه الخطوة جاءت لتطوير منتجات مؤسسة التضامن حتى نلبي احتياجات السيدات المعيلات ولتمكين المرأة، فأصبح بإمكاننا إلى جانب توفير تمويل للمشاريع القائمة، أن نوفر مشروعاً قائماً بذاته للسيدات اللاتي ليس لديهن مشاريع وإتاحة الفرصة لمساعدة العميلات على زيادة دخلهن مما يعود على أسرهن بالنفع والازدهار."

وأضافت: "يساعد منتج إندومي ليس فقط على رفع مستوى المعيشة بل وأيضاً على تمكين المرأة حيث طلبت العديد من السيدات الكشك الكامل، وأكدن على رغبتهن في السعي على الحصول على التراخيص اللازمة من المحليات، بل منهن من تطمح إلى وضع الكشك في أماكن حيوية ورئيسية ، وهي تحديات تزيد من ثقتنا في المرأة المصرية."

من جانبه، أعرب محمود طاهر - مدير التسويق التجاري بشركة إندومي - عن سعادة الشركة بالتعاون مع مؤسسة التضامن، وقال : "هذا يتماشى مع سياسة إندومي الداخلية الداعمة لسياسة الحكومة المصرية بإتاحة فرص عمل ومصدر دخل للعديد من السيدات وفئات المجتمع على مستوى الجمهورية ونتوقع أن يقدم لنا هذا التعاون الكثير من النتائج المرضية نظراً لأن مؤسسة التضامن من المؤسسات الرائدة في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر."

وأضاف: "هذا التعاون سيتيح للشركة فرصة لتمويل ودعم الكثير من السيدات في جميع أنحاء الجمهورية ، ونأمل في أن يعمل هذا التعاون على زيادة دخل السيدات وتحسين مستوى معيشتهن وتعزيز فكرة المشروعات الصغيرة لديهن."

ويمكن لأي سيدة الحصول على أحد المشروعات الثلاثة من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع مؤسسة التضامن المنتشرة على مستوى الجمهورية والمنشورة على موقعها الإلكتروني، ثم التوقيع على طلب الإشتراك للحصول على إحدى منتجات شركة إندومى (كشك كامل – نصف كشك – تو جو)، ويتم بعدها تسليم المنتج بالإضافة لهدايا مؤسسة التضامن حتى باب البيت.

ويمكن التواصل عبر الخط الساخن لمؤسسة التضامن على رقم 15088 أو الخط الساخن لشركة إندومي 15172 أو واتس آب رقم 01061111194.