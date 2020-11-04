طالبات جامعة حلوان يكتسحن المراكز الأولى في مسابقة السفارة الهندية

كتب- مصراوي:

فازت الطالبة علا أشرف علي شرف الدين، بالفرقة الرابعة، كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالمركز الأول في مسابقة السفارة الهندية التي ينظمها المركز الثقافي الهندي بالقاهرة في مجال: الرسم و التصوير، تحت عنوان: ( أجنحة الخيال - غاندي رحلته و رسالته)، بمناسبة مرور ١٥٠ سنة على ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

وبحسب بيان، استقبل الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، الطالبة وهنأها على حصولها على الجائزة، داعيا اياها وجميع طلاب الكلية إلى المشاركة في مثل هذه الفاعليات الفنية داخل الكلية و خارجها، لا سيما أن الكلية تدعم طلابها المتميزين في كافة الأنشطة.

يذكر أن الطالبة علا أشرف عضو مجموعة (رسم مصر)، التي تضم العديد من طلاب كلية التربية الفنية والعديد من طلاب كليات جامعة حلوان الأخرى، وكذا عددًا من الخريجين و الهواه، و هي المجموعة التي يقوم أفرادها أسبوعيا بالخروج لرسم آثار مصر وتوثيق تاريخها، من خلال اللوحات و الأفلام التسجيلية القصيرة وقصص التاريخ، تدعيما لعلاقة الشباب بتاريخ الوطن، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد حمدي، أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، و مؤسس مشروع (رسم مصر).

كما يفخر أعضاء مشروع (رسم مصر) بفوز طالبتين من الأعضاء بجائزتين من مجموعة 4 جوائز في هذه المسابقة:

- المركز الأول: الطالبة علا أشرف، كلية التربية الفنية جامعة حلوان.

- المركز الثاني: الطالبة سارة أحمد، كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.