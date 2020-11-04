قبل تخفيضات الجمعة البيضاء.. "حماية المستهلك" يحذر المشاركين من الإعلانات الوهمية

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه طالب المشاركين في تخفيضات "الجمعة البيضاء" المعرروفة عالميًّا بـ"البلاك فراي داي"، بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك.

ونبه سمير، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، ليوم الأربعاء، على المنصات الإلكترونية والمشاركين في تخفيضات الجمعة البيضاء، بضرورة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيضات.

وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن عقوبة الإعلانات الخادعة والمضللة والتخفيضات الوهمية تصل إلى مليون جنيه طبقًا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، والجهاز يوجه جموع المستهلكين بضرورة التعامل مع المنصات الرسمية المعتمدة في مصر؛ حتى لا يقع فريسة الإعلان المضلل والخادع.

وأهاب سمير بجموع المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوقهم من خلال الخط الساخن 19588 المخصص لاستقبال الشكاوى والبلاغات.

يشار إلى أنه خلال الجمعة البيضاء في مصر أو السوداء في الدول الأجنبية؛ وعلى رأسها أمريكا، يبدأ عدد من المتاجر الفعلية والإلكترونية طرح عروض وتخفيضات، حيث يتوافد المشترون منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الجمعة لحجز أماكنهم أمام أكبر المحلات والمتاجر التي تفتح أبوابها منذ الصباح الباكر مع إعلانها تخفيضات وخصومات هائلة على منتجاتها قد تصل إلى 90%، في دول مثل أمريكا.