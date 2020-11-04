بدء ندوة "الدين والوطن في قلب الأزهر" بالسلام الوطني وتلاوة القرآن

كتب - محمود مصطفى:

بدأت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات ندوة " الدين والوطن في قلب الأزهر"، بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ محمد رشاد إمام الجامع الأزهر.

ويحضر فعاليات الندوة، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.

وتأتي الندوة ضمن احتفالات الأزهر الشريف، بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ويحضر فعاليات الحفل، عدد من قيادات الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية، وبعض الطلاب والطالبات.​