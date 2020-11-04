أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

اليوم.. انطلاق معرض "سيتي سكيب" مصر

01:30 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
اليوم.. انطلاق معرض "سيتي سكيب" مصر

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

ينطلق اليوم الأربعاء معرض سيتي سكيب العقاري، حيث سيُقام في مركز مصر الدولي للمعارض في القاهرة، ويستمر حتى 7 نوفمبر 2020.

وفي إطار التحضيرات لإقامة المعرض، أعلنت "إنفورما ماركتس" عن إجراءات ومعايير الصحة والسلامة التي تعتزم تطبيقها على أرض المعرض لضمان سلامة جميع العارضين والزوار عبر جميع منصات معارض انفورما الدولية.

وتسعى إنفورما لتطبيقها خلال الفعالية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين وهم جميعة منظمي الفعاليات وجمعية منظمي المعارض المستقلة واتحاد المعارض الدولية وغيرها من الجهات ذات الصلة، لتقديم منصة تعزز مستويات الأمان والصحة والإنتاجية والجودة المطلوبة للحدث.

وقال فارس خليل، مدير معرض سيتي سكيب في مصر: "تعكس توجهاتنا بإقامة نسخة المعرض لهذا العام ثقتنا بأداء سوق العقارات المصري وقدرته على استعادة نشاطه بالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة على العديد من القطاعات، ونستعد لاستئناف إقامة سيتي سكيب ونسعى من خلال النسخة الجديدة للمعرض إلى تعزيز هذه الثقة والمساعدة في تعزيز مفهوم الانفتاح على الأعمال من خلال المشاريع الجديدة وماتقدمه الجهات العراضة".

معرض سيتي سكيب العقاري مركز مصر الدولي للمعارض القاهرة إنفورما ماركتس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا