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عقب توقف عامين.. ماذا قالت ريهام سعيد في ظهورها الأول على قناة النهار؟

11:11 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
عقب توقف عامين.. ماذا قالت ريهام سعيد في ظهورها الأول على قناة النهار؟

ريهام سعيد

(مصراوي):

أطلت الإعلامية ريهام سعيد، لأول مرة على جمهورها، اليوم الاثنين، في برنامج "صبايا الخير" عبر قناة النهار، عقب توقف دام لعامين.

وقالت ريهام في مقدمة حلقتها: "سعيدة جدًا بالإطلال عليكم من خلال شبكة النهار بعد عامين مروا كوقت طويل جدًا، ومهما أقول وحشتوني مش هقدر أعبر عن كمية الاشتياق والرغبة في إني أقدم أحسن من اللي قدمته".

وأضافت: "صبايا الخير هيعمل طفرة في عمل الخير.. حاولنا نقضي حوائج الناس الفترة الماضية، ولكن سنحاول عمل أضعاف أضعاف ما فعلناه".

وتابعت: "أما عن طريقة التقديم، يتم إرسال جواب على مدينة الإنتاج الإعلامي- بوابة 2، ويومين وسنرد عليك، ولو لم نرد يبقى معندناش حل لمشكلتك".

وأكدت ريهام أن البرنامج ليس به جمع تبرعات عبر الإنترنت، مضيفة: "لدينا طاقة رهيبة نسعد الناس ولذلك أول حلقة عن السعادة"، مضيفة: "ناس كتير عندها مشاكل وكل واحد فاكر مشكلته أكبر مشكلة فقلت نرسم البسمة على وجوه الناس ونديهم درس في الإيمان وإزاي تصدق أن عندك حل لمشكلتك ولسه عندك فرصة تبتدي من جديد وتبدأ حياتك من الأول".

ريهام سعيد قناة النهار برنامج صبايا الخير

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