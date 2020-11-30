نقيب المحامين يشكل لجنة تختص بشئون العاملين برئاسة وكيل النقابة
(مصراوي):
شكّل نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة تختص بكل شئون العاملين، تعيينًا أو تعاقدًا وإقصاءً، برئاسة محب المكاوي وكيل النقابة.
ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة قرر النقيب ما يلي:
أولًا: تشكل لجنة تختص بكل شئون العاملين، تعييناً أو تعاقداً وإقصاءً من الآتين بعد:
محب المكاوي وكيل النقابة رئيسًا، وعضوية كل من حسين الجمال الأمين العام، وعبدالمجيد هارون أمين الصندوق المساعد، ومحمود الداخلي الأمين العام المساعد، وصلاح سليمان عضو المجلس.
ثانيًا: يعين عامر عبد التواب رئيس إدارة شئون العاملين أمينًا لسر اللجنة، على ألا يكون له صوت في القرارات.
ثالثًا: تصدر اللجنة قراراتها بمحاضر الجلسات مشفوعة بحيثيات كل قرار.
رابعًا: قرار اللجنة نهائي.
خامساً: صدر بنقابة المحامين يوم الإثنين الموافق 30/11/2020 ويعمل به من تاريخه.
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