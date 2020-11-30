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لجنة بـ"المحامين" لتلقي طلبات قيد خريجي التعليم المفتوح.. وإعلان شروط قبول الطلب

08:45 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
لجنة بـ"المحامين" لتلقي طلبات قيد خريجي التعليم المفتوح.. وإعلان شروط قبول الطلب

نقيب المحامين رجائي عطية

(مصراوي):

شكّل نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة من 6 أعضاء بمجلس النقابة، لتلقي طلبات خريجي التعليم المفتوح بالقيد في جداول المحامين، موضحًا شروط قبول طلب القيد.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وقانون تنظيم الجامعات، قرر النقيب الآتي:

أولاً: يختص بتلقي طلبات خريجي التعليم المفتوح بالقيد في جداول المحامين، أيَّ من الآتين بعد:
فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس، أو حسين الجمال الأمين العام، أو أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، أو عبدالمجيد هارون أمين الصندوق المساعد، أو ماجد حنا عضو المجلس، أو صلاح سليمان عضو المجلس.

ثانيًا: يشترط لقبول طلب القيد أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها قبل الالتحاق بكلية الحقوق، وهو شرط واجب للتعليم النظامي والمفتوح – إعمالاً لنص المادة (13) من قانون المحاماة، والمادة 75 من قانون تنظيم الجامعات رقم 94 لسنة 1972، والتي اشترطت للالتحاق بكلية الحقوق بالذات الحصول قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة، ولم يجز النص ما أجازه لكافة الكليات الأخرى، مثل الهندسة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية، ومثل كلية الزراعة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية، ومثل كلية التجارة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وهكذا، فيما عدا كلية الحقوق وحدها التي اشترط النص للالتحاق بها أن يكون المتقدم حاصلاً قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

ثالثًا: على الأمين العام إخطار الأعضاء بهذا القرار.

رابعًا: صدر في نقابة المحامين يوم الاثنين الموافق 30/11/2020، ويعمل به من تاريخه.

نقيب المحامين رجائي عطية خريجي التعليم المفتوح قانون المحاماة قانون تنظيم الجامعات

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