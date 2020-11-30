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وكيل الأزهر يلتقي محافظ بني سويف.. ويؤكد: تطور التعليم الأزهري أدى إلى تزايد الإقبال عليه

08:43 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
وكيل الأزهر يلتقي محافظ بني سويف.. ويؤكد: تطور التعليم الأزهري أدى إلى تزايد الإقبال عليه

وكيل الأزهر يلتقي محافظ بني سويف

كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين؛ الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، بحضور وفد رفيع من علماء الأزهر الشريف، على هامش برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي ينظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بمقر جامعة بني سويف.

وقال وكيل الأزهر الشريف، إن وسطية الأزهر ورسالته السمحة جعلته يحظى بمكانة كبيرة في قلوب الشعب المصري، موضحًا أن هناك إقبال كبير على التعليم الأزهري هذا العام بسبب التطوير الملحوظ بالمنظومة التعليمية بالأزهر الشريف.

من جانبه أكد محافظ بني سويف خلال استقباله وكيل الأزهر والوفد المرافق له، أن الأزهر مؤسسة عريقة لها مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين، وله دور مهم جدًا تثقيفيًا وتوعويًا، لافتًا أن تلاحم الأزهر والكنيسة يعد رسالة قوية لوحدة الوطن وترابطه، ويؤكد أن الأزهر كيان وحصن لكل المصريين.

وأوضح محافظ بني سويف أن جولات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وما يحظى به من اهتمام عالمي دليل على مكانة الأزهر القوية والكبيرة في العالم أجمع، ويبرهن على أهمية دور علمائه الرائد في نشر ثقافة التعايش السلمي بين جميع البشر، مؤكدًا أن رسالة الأزهر القائمة على نشر الوعي الديني والثقافي والأخلاقي في المجتمعات؛ تجعله مصدر الطمأنينة لدى الشباب.

كان وكيل الأزهر قد قام بجولة تفقدية لبعض المعاهد الأزهرية خلال زيارته لمحافظة بني سويف، شدد خلالها على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب وكل العاملين بالعملية التعليمية، وتوفير البيئة الصحية للارتقاء بالمعايير العلمية بما يسهم في رسم مستقبل مشرق لهذا الوطن​

محمد الضويني الأزهر الشريف محمد هاني بني سويف

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