"التطبيق بكرة".. محافظ القاهرة يكشف مواعيد المحال والمطاعم الجديدة صيفًا وشتاء

(مصراوي):

في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، أقر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مواعيد ممارسة المحال التجارية والمقاهي والورش لنشاطها، والتي سيتم تنفيذها بداية من غد الثلاثاء، أول شهر ديسمبر 2020.

وصرح المحافظ أنه بموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها صيفًا الساعة 7 صباحًا، وينتهي النشاط ويتم الإغلاق في تمام الساعة 11 مساء، وفيما يتعلق بفصل الشتاء ستكون من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساء.

وأضاف المحافظ، أنه فيما يتعلق بالبزارات والمطاعم سيكون العمل صيفًا بداية من الساعة 5 صباحًا، وحتى 1 صباحًا صيفًا بينما تكون فترة العمل شتاء من 5 صباحًا وحتى 12 مساء.

وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية، أشار المحافظ إلى أن مواعيد عملها ستمتد من 8 صباحًا حتى 7 مساء صيفًا، ومن 8 صباحًا حتى 6 مساء شتاء.

كما نوه المحافظ أن يومي الخميس والجمعة، سيشهدان فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحًا، حتى 12 مساء صيفًا، بينما ستعمل شتاء من 7 صباحًا حتى 11 مساء، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات، والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعة من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا صيفًا وشتاء.